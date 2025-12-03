Бойцы СВО смогут бесплатно получить второе среднее профобразование

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который дает участникам СВО право бесплатно получить второе среднее профессиональное образование.

Согласно документу, такой возможностью могут воспользоваться граждане, проходящие военную службу в ВС России, войсках нацгвардии, в воинских формированиях и правоохранительных органах при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию России.

Участники СВО смогут повторно после получения среднего профессионального образования бесплатно учиться в колледже по другой профессии или специальности.

«Вопрос трудоустройства и переобучения военнослужащих после возвращения домой – один из важных. Со своей стороны мы должны создавать все условия для этого», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик добавил, что всего с начала специальной военной операции принято 148 законов по поддержке участников СВО и их семей.

