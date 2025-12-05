Мошенники стали рассылать сообщения о якобы неуплаченных налогах

Мошенники начали массово рассылать сообщения о якобы неуплаченных налогах. Активизация фишинговых атак отмечена на фоне завершения срока оплаты имущественных налогов. С таким предупреждением выступили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Жертвам приходят СМС или сообщения в мессенджерах (реже – электронные письма) с заголовками «Неуплаченный налог», «Переплата по налогу» или «Недоимка по налогу на имущество», – отмечается в сообщении.

В сообщениях злоумышленников содержится ссылка на фальшивый сайт, который визуально копирует официальный портал Федеральной налоговой службы или «Госуслуг», передает РИА «Новости». Мошенники ставят целью заставить будущую жертву ввести данные своей

Как отмечают эксперты «Мышеловки», аферисты играют на страхе забыть оплатить налог и жадности тех, кто надеется на неожиданный возврат переплаты перед Новым годом. Они просят не вводить данные банковской карты на сайтах, открытых по сторонним ссылкам, а проверять налоговые задолженности вручную на официальных ресурсах ФНС или «Госуслуг».

