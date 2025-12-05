Минцифры РФ: вход на «Госуслуги» через СМС будет доступен только на компьютере

На фоне массовых случаев мошенничества, когда пользователи «Госуслуг» непреднамеренно передают СМС-коды, принято решение постепенно отказаться от такого способа подтверждения входа на портал. Как говорится в сообщении Минцифры РФ, пока это решение касается только входа на «Госуслуги» через мобильные устройства.

В ведомстве уточнили, что вход через СМС будет доступен только для пользователей десктопной версии «Госуслуг». Для мобильного приложения действуют другие варианты второго фактора защиты: с помощью одноразового кода в мессенджере МАХ, с помощью одноразового кода из специального приложения и по биометрии.

В Минцифры обратили внимание, что перед получением кода мессенджере МАХ чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение – он не выдаст код и предупредит об опасности.

Подключить в качестве второго фактора защиты одноразовый код в МАХ можно на баннере при входе на портал или в приложение «Госуслуги». Выбрать другие варианты дополнительной защиты – одноразовый код, который будет генерироваться только в приложении, которое вы установите на своё устройство, или вход по биометрии – можно в разделе «Безопасность».

