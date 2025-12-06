Россиянам напомнили про штрафы за срубленную к Новому году елку

В России за самовольную вырубку елки для празднования Нового года грозит наказание. Чтобы срубить дерево, необходимо получить разрешение. Об этом напомнили в Роскачестве.

Для граждан штраф варьируется от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Если нарушение совершено с использованием техники или в лесопарковой зоне, то заплатить придется больше, рассказал RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

При этом у нарушителя конфискуют топор или пилу, а также заберут елку. Более того, если ущерб превышает 5 тыс. рублей или срублено дерево ценной породы, гражданина могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

В Роскачестве советуют приобретать новогодние елки у тех продавцов, которые имеют разрешительные документы, чтобы избежать покупки незаконно заготовленных деревьев.

