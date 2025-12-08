Кабмин РФ одобрил прием на работу женщин с детьми до 3 лет без испытательного срока

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому работодатели не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам с детьми в возрасте до трех лет. Это следует из отзыва кабмина, сообщает ТАСС.

Правительство поддержало проект закона, который предполагает внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс.

Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что воспитание ребенка до трех лет – это период «чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности» для женщины, особенно в случае завершения декрета. Установление испытательного срока при приеме на работу создает избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры.

В настоящий момент Трудовой кодекс запрещает устанавливать испытательный срок при приеме на работу для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Новая мера призвана усилить социальную поддержку семей с детьми.

Москва, Наталья Петрова

