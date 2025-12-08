Взимание платы за электронные дневники недопустимо – Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Володин заявил о недопустимости взимания платы с родителей за пользование электронными дневниками в школах.

Он рассказал об обращениях россиян о платных услугах в электронных дневниках. «Родители жалуются, что им приходится приобретать подписку, если вход в электронный дневник осуществляется не через браузер, а приложение. Которое более удобно, чем веб-версия», – написал политик в своем телеграм-канале.

Володин добавил, что также некоторые учебные материалы доступны только за отдельную плату.

«Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными», – подчеркнул он.

В начале декабря жители Иркутской области пожаловались на платные подписки в школьных дневниках, сообщал телеграм-канал Baza. Родители вынуждены платить по 1599 рублей, чтобы иметь доступ к успеваемости, домашним заданиям и рейтингу своих детей. В сообщении отмечалось, что речь идет о приложении «Дневник.ру». При этом приложением можно воспользоваться бесплатно – через браузер на компьютере, однако, как указывают родители, многих функций там нет, а «интерфейс сильно хромает».

