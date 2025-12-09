Верховный суд вывел Европейский суд по правам человека из правового поля России

Верховный суд России признал утратившим силу свое постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека и исключил упоминание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) из правовой системы страны. Решение принято во вторник на пленуме под председательством председателя ВС РФ Игоря Краснова. Соответствующее постановление позволяет судьям не учитывать практику ЕСПЧ при рассмотрении дел и вынесении решений.

«Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», – сказано в принятом постановлении Пленума ВС России, передает «Интерфакс».

Верховный суд также исключил упоминания о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) из других своих постановлений.

Постановлением Пленума ВС РФ полностью выводятся положения конвенции из российского правоприменения, в том числе при оценке разумных сроков судопроизводства, условий содержания под стражей и при рассмотрении коррупционных дел, указывает РАПСИ. Изменения также коснутся как вопросов задержания и избрания меры пресечения, так и регулирования деятельности СМИ и рассмотрения дел о защите чести и достоинства.

Согласно разъяснению ВС России, при осуществлении административного, уголовного и гражданского судопроизводства российские суды должны принимать во внимание нормы «Международного пакта о гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 года, а также иные международные договоры России

Напомним, Россия перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в сентябре 2022 года, спустя полгода после выхода из Совета Европы. Таким образом, она также вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. В конце сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней.

Москва, Наталья Петрова

