Москалькова рассказала о системных проблемах в обеспечении россиян льготными лекарствами

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о системных проблемах в области льготного лекарственного обеспечения в России, из-за чего возникают перебои с предоставлением гражданам необходимых препаратов.

По ее словам, в некоторых регионах недостаточно эффективно проводятся мероприятия по закупке льготных лекарств, также зафиксировано неравномерное распределение таких препаратов между регионами. Также есть проблемы с выдачей лекарств в аптеках по рецептам. Если в аптеке нет нужного льготнику препарата, ему приходится подавать заявку и ждать нужные медикаменты.

Кроме того, указала Москалькова в интервью РБК, нет должного контроля за определением потребности регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку. Она привела в пример данные Росздравнадзора, в соответствии с которыми подобные случаи были отмечены в Брянской, Вологодской, Саратовской, Амурской, Иркутской областях, Камчатском крае, Туве и Башкирии.

Помимо этого наблюдаются сбои в проведении конкурсов на закупки лекарств, а управление товарными запасами недостаточно эффективно, указала омбудсмен. В результате лекарства списывают из-за истечения срока годности: такие случаи зафиксированы в Орловской и Саратовской областях, а также в Камчатском крае.

Проблемы с льготными медикаментами усугубляются на фоне санкций, из-за которых существенно сократились поставки в Россию, отметила Москалькова. Кроме того, по ее словам, на фоне роста цен льготники, не получая назначенные врачом препараты, заменяют их более дешевыми аналогами.

В целом, подчеркнула Москалькова, за 10 месяцев текущего года в ее аппарат поступило меньше жалоб по теме охраны здоровья, чем в предыдущие два года. В основном граждане жаловались на оказание медпомощи, в том числе на доступность скорой помощи, сложность записи на прием к врачу, несоблюдение сроков оказания помощи. При этом, указала омбудсмен, количество обращений в сегменте, связанном с обеспечением лекарствами, снижается. Она связала это с созданием на фармрынке в регионах достаточного запаса необходимых препаратов.

Меж тем, как сообщал Росздравнадзор, за январь-октябрь в ведомство поступило на 13,8% больше обращений, связанных с обеспечением льготников лекарствами, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство жалоб связано с отсутствием препаратов в аптеках (63% от общего числа обращений).

Москва, Наталья Петрова

