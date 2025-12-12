Аферисты выманивают у школьников доступ к «Госуслугам» и банковским приложениям

Мошенники звонят школьниками и их родителям, представляясь учителями, и просят «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник. Злоумышленники, таким образом, пытаются получить коды из СМС и пуш-уведомления от портала «Госуслуги» или банковских приложений. С таким предупреждением выступила пресс-служба ВТБ. Там отметили, что число подобных мошенничеств в последнее время выросло.

С аналогичной целью аферисты также могут звонить от имени школьной медсестры и просить пройти срочный медосмотр для якобы допуска к занятиям. Для прохождения срочного медосмотра мошенники также предлагают пройти онлайн-регистрацию по фишинговой ссылке.

Как отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев, мошенники играют на доверии школьников и обманывают их через игры, соцсети, звонки из школы, а также вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая легкий заработок.

По его словам, родителям необходимо установить на устройства защитные технологии и проговорить с детьми алгоритм действий в такой ситуации – прекратить подозрительный разговор, сообщить о произошедшем родителям и уточнить информацию у классного руководителя.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube