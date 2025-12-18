Госдума продлила и расширила эксперимент со сдачей ОГЭ для поступления в колледжи

Сегодня депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном, чтениях закон об увеличении до 12 числа регионов-участников эксперимента по сдаче двух предметов на ОГЭ для школьников, поступающих в колледжи.

Документ продлевает эксперимент до 2029 года и включает в него Татарстан, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую, Мурманскую и Смоленскую области. Ранее эксперимент охватил выпускников 9-х классов из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Таким образом, общее число регионов-участников составит 12.

Согласно закону, исполнительным властям регионов, участвующих в эксперименте, следует до 1 марта 2026 года разработать и принять нормативные правовые акты, необходимые для проведения эксперимента, довести до обучающихся и их родителей информацию об эксперименте, о порядке приема на обучение по образовательным программам среднего общего образования и среднего профессионального образования.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube