Закон о самозапрете на азартные игры утвердила Госдума

Жители России смогут оформить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Соответствующий закон сегодня окончательно приняла Госдума.

Чтобы установить такой самозапрет, необходимо будет подать заявление единому регулятору азартных игр о включении в список лиц, отказавшихся от игр. Это можно сделать только через «Госуслуги». При этом срок отказа не может быть менее 12 месяцев. Самозапрет нельзя отозвать досрочно.

Кроме того, организаторами азартных игр будет запрещено направлять лицам из этого перечня рекламные сообщения.

Также они будут обязаны размещать информацию о порядке подачи заявления о самозапрете на азартные игры на своих официальных сайтах со ссылкой на раздел «Госуслуг», с использованием которого могут быть поданы такие заявления, и в пунктах приема ставок.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин указал на важность этого закона для людей с зависимостью и их семей, поскольку даст возможность контролировать игровые привычки, передает РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube