Россиян предупредили о мошеннической схеме с красной рыбой и икрой

В преддверии новогодних праздников мошенники создают фейковые аккаунты-однодневки в мессенджерах, где публикуют объявления о якобы распродаже красной рыбы и икры по привлекательно низким ценам, следует из материалов МВД России.

На созданных страницах злоумышленники выкладывают фото семги, горбуши, форели и красной икры, передает ТАСС. В ходе переписки они предоставляют потенциальным жертвам видеоотчеты упаковки рыбных деликатесов и положительные отзывы «довольных» покупателей.

Для оформления заказ аферисты просят совершить полную предоплату выбранного товара. После поступления денег лжепродавцы перестают выходить на связь, а аккаунт в мессенджере удаляется. В итоге пострадавшие остаются без товара и денег.

