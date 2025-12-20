Минобрнауки оставит три ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки России не поддержало инициативу ряда вузов увеличить количество обязательных экзаменов для поступления в вузы до четырех. «Мы не планируем переходить к приему по четырем результатам единого госэкзамена», – сообщил глава министерства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, в 2026 году правила приема, касающиеся количества вступительных испытаний, не изменятся. «На всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам единого госэкзамена, как это было ранее», – отметил Фальков.

Глава Минобрнауки подчеркнул, что в последующие годы переходить к приему по результатам четырех ЕГЭ также не планируется.

Ранее ряд университетов, в том числе Московский государственный технический университет имени Баумана, выступили с инициативой принимать на обучение по итогам четырех экзаменов ЕГЭ.

