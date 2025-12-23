Почтовые службы предупредили о задержках зарубежных посылок

Жители России столкнулись с увеличением сроков доставки международных отправлений. В преддверии праздников такая ситуация складывается из-за резкого роста числа посылок, но в этом году также повлияло ужесточение проверок таможней, пишет РБК.

О задержке зарубежных отправлений сообщили представители «Почты России», CDEK.Shopping, ПЭК, DPD, ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС и Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). Компании объясняют задержки кратным предновогодним увеличением числа отправлений, ужесточением пограничного и таможенного контроля и сложными погодными условиями в отдельных регионах.

В свою очередь в Федеральной таможенной службе отметили, что задержек в оформлении товаров трансграничной торговли не наблюдается. В ФТС добавили, что перед Новый годом традиционно наблюдается высокий сезон, когда количество международных почтовых отправлений в Россию увеличивается. Служба оптимизировала работу смен на таможенных постах, прикомандировала туда сотрудников с других постов и изменила график работы, чтобы не допустить нарушения сроков таможенного оформления.

Подготовились к высоким нагрузкам и в «Почте России». «На пиковый период почта мобилизовала дополнительные ресурсы для ускорения доставки международных отправлений, привлекла персонал для подработки на объектах и дополнительный транспорт», – сказал представитель компании.

По словам логистических фирм, чаще всего задержки наблюдаются на первом этапе доставки – сроки затягивают за пределами России. На российской стороне влияние высокого сезона значительно менее выражено. Кроме того, доля онлайн-покупок через маркетплейсы в общем объеме розницы постоянно растет, поэтому масштаб задержек ежегодно увеличивается.

Москва, Зоя Осколкова

