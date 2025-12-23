Киев продолжает удерживать 12 мирных курских жителей

Украина продолжает удерживать 12 мирных жителей Курской области, похищенных ВСУ после вторжения в августе 2024 года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«К сожалению, на территории Украины продолжают удерживаться 12 мирных курских жителей», – сказала омбудсмен журналистам (цитата по ТАСС).

По ее словам, дата их возвращения украинской стороной пока не определена.

«Остается пожелать терпения, веры и уверенности в том, что Россия обязательно спасет этих людей», – добавила она.

16 декабря из Украины были возвращены 15 российских граждан, сообщала Москалькова. Россияне вернулись в свои семьи из Астрахани, Москвы, Тюмени, Ростова-на-Дону, Белгорода и Курска. Россия со своей стороны вернула на родину граждан Украины, уточнила омбудсмен.

Москва, Наталья Петрова

