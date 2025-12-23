Верховный суд РФ отказался считать критику чиновников, политиков, религиозных деятелей разжиганием ненависти

Верховный суд России разъяснил вопросы, касающиеся рассмотрения уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности. Критика политических или общественных деятелей, политических организаций, идеологических и религиозных объединений, связанная с «исполнением ими своих полномочий или осуществлением иных действий, обусловленных их статусом» не влечет уголовную ответственность по статье 282 УК РФ (разжигание ненависти или вражды), следует из принятого сегодня постановления Пленума ВС РФ.

К действиям, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, Верховный суд отнес высказывания, обосновывающие или утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, применения насилия в отношении представителей отдельной нации, расы, социальной группы, приверженцев той или иной религии, передает «Интерфакс».

Эти действия подпадают под уголовную ответственность по статье 282 УК РФ только в том случае, если они совершены публично, в том числе с использованием СМИ или интернета.

Речь идет о выступлениях на митингах, собраниях, распространении листовок, плакатов, размещении экстремистской информации в журналах, брошюрах, книгах, на сайтах, форумах или в блогах, массовой рассылке электронных сообщений и других подобных действиях, в том числе рассчитанных на последующее ознакомление с информацией других лиц.

