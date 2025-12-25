Россияне готовы экономить на подарках коллегам и путешествиях на Новый год

Россияне рассказали, на чем они будут экономить и на что готовы потратиться во время подготовки к празднованию Нового года. Результаты исследования приводит РИА «Новости».

Среди статей расходов, на которых жители России экономить не будут, оказались покупки подарков для близких (56,7%, участники могли выбрать сразу несколько вариантов ответа) и продукты для праздничного стола (51,1%).

При этом на подарки коллегам почти половина (49,3%) россиян готовы сократить бюджет. Также респонденты заявили, что могут ограничить себя в поездках в новогодние праздники (61,3%), посещении культурных мероприятий (46,5%) и поступиться расходами на хобби (42,3%).

Каждый пятый (20,6%) будет стараться экономить и проведет праздники в «бюджетном режиме», 16,9%, напротив, заявили, что планируют отдыхать на широкую ногу, не ограничивая себя в финансах.

Примерно равно число тех, кто планирует взять кредит на то, чтобы встретить Новый год с размахом, и тех, кто, наоборот, стремится избавиться от долгов, закрывая уже имеющиеся обязательства, – 21,3% и 22,7% соответственно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

