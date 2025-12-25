российское информационное агентство 18+

Четверг, 25 декабря 2025, 15:44 мск

Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

Скрин трансляции Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году. Об этом он объявил на заседании Госсовета, которое проходит в Кремле.

«Мы с вами по традиции встречаемся в преддверии Нового года, и начну с поздравления. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. 2026 год объявлен у нас Годом единства народов России, вот только что мною подписан соответствующий указ», – сказал Путин на заседании Госсовета.

Глава государства также поздравил с 25-летием Госсовета. «Это четверть века напряженной кропотливой и результативной работы, в том числе в условиях серьезных и сложных вызовов», – сказал Путин.

Москва, Наталья Петрова

