В России утвердили стандарт безопасности для тюбинговых горок

В России появился новый ГОСТ для тюбинговых горок. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

В ведомстве уточнили, что в России существуют стандарты для детских игровых площадок, которые устанавливают единые требования безопасности. Однако теперь появилась необходимость ввести новый стандарт, касающийся именно тюбинговых горок.

«В стандарте определены требования к параметрам трасс спуска и выкатов, ограждениям, защитным и ограничительным системам, элементам управления, зонам торможения и безопасности, а также к используемым материалам и покрытию», – говорится в сообщении.

Согласно ГОСТу, средний угол наклона горки не должен превышать 20 градусов, а максимальный – 25 градусов. Строить тюбинговые горки высотой выше семи метров запрещено, при этом горки выше 1 метра должны быть оснащены перекладиной. Ширина склона должна соответствовать ширине самого большого тюбинга или составлять не менее 1,5 метра.

Москва, Зоя Осколкова

