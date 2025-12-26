Школы в России получили инструкции для урегулирования конфликтов

Министерство просвещения РФ утвердило план действий на случай конфликтной ситуации для руководителей образовательных организаций. Об этом сообщает РБК.

По данным агентства, план состоит из пяти этапов, на каждый из которых отводится один-три дня. На первом этапе происходит доведение информации о ситуации до руководителя образовательного учреждения с обязательным установлением фактов инцидента. На втором этапе выясняются все детали конфликта, его участники проходят опрос, устанавливаются виновные и при желании, может быть привлечен психолог. В ходе третьего этапа к конфликту подключается комиссия, которая рассматривает все факты и выносит письменное решение. На четвертом этапе руководитель образовательного учреждения или назначенные им ответственные контролируют его исполнение. Пятый этап не уточнен.

«Если участники конфликта хотят обжаловать решение, они обращаются в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов или в вышестоящие образовательные органы, к следователям или в суд», – говорится в документе.

Руководству учреждения рекомендуется заниматься профилактикой конфликтов, а также своевременно выявлять несовершеннолетних и семьи в социально опасном положении.

Кроме того, в разработанной Минпросвещения инструкции руководству школ и колледжей также поручается бороться со сплетнями, лицемерием и интригами в коллективе.

Ранее в министерстве сообщили о создании совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования.

Москва, Зоя Осколкова

