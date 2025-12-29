В России запретили исполнять решения иностранных судов

В России запретили исполнение на территории страны постановлений иностранных уголовных и международных судебных органов. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменения вносятся в ст. 6 федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации».

В РФ не подлежат реализации решения зарубежных судов, осуществляющих уголовное судопроизводство на основании полномочий, переданных им другими государствами без участия России.

Кроме того, запрет распространяется и на международные судебные инстанции, если их юрисдикция не закреплена международным договором Российской Федерации либо резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой в рамках главы VII Устава организации. В частности, поправки будут применимы к приговорам Международного уголовного суда (МУС).

Москва, Зоя Осколкова

