Минобороны РФ: завершен осенний призыв граждан на военную службу

В России завершен осенний призыв 2025 года. На службу поступили 135 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 сентября 2025 г. № 690 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска и воинские формирования призвано и направлено 135 тыс. человек», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что призывные мероприятия впервые проводились с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете». Благодаря единому реестру, более 550 тыс. граждан получили отсрочку от призыва без личной явки в военкоматы.

«Оповещение о явке на мероприятия, связанные с призывом, осуществлялось сотрудниками военных комиссариатов в электронном виде – с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)»», – добавили в МО.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. В Минобороны подчеркнули, что призывники не направлялись в пункты дислокации в новых регионах и не будут задействованы в выполнении задач специальной военной операции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

