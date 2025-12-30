Новогодние салаты не стоит хранить больше суток – эксперт Роскачества

В Роскачестве посоветовали готовить новогодние салаты в умеренных объемах, которые могут быть съедены за один-два приема пищи. Не следует их хранить дольше суток, а с момента смешивания ингредиентов с соусом – более 12-18 часов, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко.

«Особенно внимательно нужно относиться к сложным, многокомпонентным холодным блюдам, заправленным майонезом, сметаной или другими соусами на их основе. Речь идет о всенародно любимых «Оливье», «Сельди под шубой», «Мимозе» и салатах с крабовыми палочками. Важно понимать, что опасность создает не сам соус, а идеальная среда для быстрого размножения микроорганизмов, которая образуется при соединении отварных овощей, яиц, мяса или рыбы с влажной заправкой», – пояснила эксперт в комментарии ТАСС.

Спеценко назвала оптимальным хранение ингредиентов и заправки отдельно. Смешивать их следует непосредственно перед подачей на стол, отметила она. По ее словам, заправленный салат не следует хранить более 12-18 часов в холодильнике, а нарезанные ингредиенты – не более 24 часов.

Эксперт обратила внимание на то, что реальный срок годности часто оказывается еще меньше из-за нарушения температурного режима. «Самая распространенная ошибка – оставлять большую миску с салатом на праздничном столе на много часов. При комнатной температуре уже через 2-3 часа в таком блюде начинают активно размножаться бактерии, что делает его опасным для употребления, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто имеет ослабленный иммунитет», – указала она.

Кроме того, по словам специалиста, крайне важно соблюдать элементарные санитарные правила в процессе готовки: тщательно мыть руки, использовать отдельные разделочные доски и ножи для сырых и готовых продуктов, для овощей и зелени. Это, подчеркнула Спеценко, поможет избежать перекрестное бактериальное загрязнение, которое может свести на нет все усилия по правильному хранению.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube