Москвичей предупредили о запрете использования пиротехники в новогодние праздники

Полиция Москвы предупредила о запрете применения пиротехнических изделий из-за участившихся случаев провокаций с их использованием.

«Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры», – сказано в сообщении столичного полицейского главка.

Правоохранители напомнили, что нарушение правил использования пиротехники также повлечет административную ответственность в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

«В случае наступления более тяжких последствий действия лица, использующего пиротехнику, квалифицируются в соответствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации», – заключили в ГУ МВД РФ по Москве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

