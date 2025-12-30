российское информационное агентство 18+

Мошенники заманивают россиян в свои схемы новогодними выплатами

В полиции предупредили о новой мошеннической схеме, где аферисты сообщают о якобы полагающихся новогодних выплатах.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, россияне получают в мессенджерах сообщения о якобы новогодней выплате для россиян с 1 января 2026 года.

Злоумышленники утверждают, что на «выплату от Путина» могут претендовать жители России, рожденные после 1950 года. В зависимости от возраста и региона пользователям обещают от 35 тысяч до 325 тысяч рублей.

В МВД напомнили, что узнать о всех действительно полагающихся социальных выплатах можно на портале «Госуслуги».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

