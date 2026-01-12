Более половины проверенной Роспотребнадзором готовой еды не соответствует требованиям

В 2025 году специалисты Роспотребнадзора проверили 900 образцов готовой еды. Исследования показали, что более 60% проверенной продукции не соответствует санэпидтребованиям.

«По результатам лабораторных исследований 64% проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, а в 19 образцах обнаружена патогенная микрофлора. Эти данные указывают на угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов при отсутствии специальных требований к сегменту «готовой еды», – сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре разработали методические рекомендации, которые призваны снизить риски при изготовлении и доставке готовой продукции. В правилах перечислены практические меры по идентификации продукции, условиям упаковки и маркировки, а также по обеспечению ее безопасности для потребителя.

С 2026 года в Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды готовы применять новые правила в пилотном режиме.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

