МВД предупредило будущих водителей о новой мошеннической схеме

Телефонные мошенники взяли на вооружение схему обмана со звонком из якобы автошколы. Они выманивают код авторизации под предлогом записи на занятие, после чего используют стандартную схему давления на потенциальную жертву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Хочу предупредить граждан, которые проходят обучение вождению. Появились мошеннические схемы, которые начинаются с телефонного звонка от имени администрации автошколы. Злоумышленники сообщают, что необходимо назвать код авторизации, чтобы записаться на занятие, активировать учебный кабинет или подтвердить экзамен», – написала она в Telegram.

По словам Волк, после передачи кода начинается стандартная цепочка давления: имитация взлома, сообщения о якобы утечке данных и появление «сотрудников правоохранительных органов», которые убеждают «спасти деньги» либо «принять участие в следственных действиях».

При этом, отметила она, получить данные об обучающихся вождению мошенникам несложно. «Достаточно открытых страниц в соцсетях, чатов учеников или публичных групп самой автошколы», – рассказала Волк.

Представитель МВД также предупредила о создаваемых мошенниками фальшивых телеграм-каналах и сайтах популярных образовательных организаций, на которых предлагают «льготное место» или «раннюю запись», но при этом просят срочную предоплату на карту физического лица.

«После перевода средства исчезают, а попытки «оформить возврат» используются для выманивания данных банковской карты», – рассказал Волк.

В МВД в очередной раз призвали не выполнять указания неизвестных, кем бы они ни представлялись, и не вступать с ними в разговоры.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

