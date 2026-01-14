В России скорректировали порядок приема в вузы в 2026 году

Минобрнауки РФ изменило порядок приема абитуриентов в высшие учебные заведения в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В числе поправок – отмена подачи заявления через собственные информационные системы вузов. В 2026 году абитуриенты смогут подать документы через портал «Госуслуги», лично в приемной комиссии университета или направить их через оператора почтовой связи.

Кроме того, выпускники колледжей теперь смогут поступать в вузы без результатов ЕГЭ только на специальности, соответствующие профилю полученного профессионального образования. Соответствие профиля подготовки образовательные организации будут определять самостоятельно.

Целевые квоты будут устанавливаться с указанием конкретных заказчиков целевого обучения, организаций, форм обучения и количества мест.

Граждане России, сдававшие экзамены в Белоруссии, смогут использовать их результаты при поступлении в российские вузы. Ранее такая возможность была только у граждан Белоруссии. В Минобрнауки добавили, что иностранцы смогут поступать по результатам внутренних вступительных испытаний, проводимых российскими вузами, только при отсутствии у них действующих результатов ЕГЭ.

«Изменения направлены на приведение порядка приема в вузы в соответствие изменениям, внесенным в законодательство об образовании в 2025 году. Кроме того, корректировки связаны с итогами анализа приемной кампании 2025-2026 года», – отметили в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube