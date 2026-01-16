российское информационное агентство 18+

Пятница, 16 января 2026, 11:37 мск

Мошенники предлагают провести диагностику аккаунта на Госуслугах

В России появилась новая схема мошенничества, в которой аферисты предлагают продиагностировать аккаунт на Госуслугах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД.

Сначала злоумышленники от имени Минцифры России рассылают гражданам по электронной почте письма о регистрации некой доверенности на имя неизвестного человека. Затем звонит «сотрудник министерства» и убеждает в необходимости провести диагностику аккаунта Госуслуг.

Если жертва прерывает беседу, она становится целью спам-атаки. В мессенджерах и на электронную почту приходят десятки и сотни писем, а на телефон беспрерывно звонят от различных организаций.

