Детсады должны работать до 20:00 – Общественная палата РФ

График работы детских садов в России сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей. Детсады должны закрываться не раньше восьми вечера. Такое мнение высказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

«Сад должен работать до восьми часов (20:00 – прим. ред.) совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома», – заявила она РИА «Новости».

По ее словам, работа детского сада часто заканчивается раньше рабочего дня родителей, которым даже при освобождении около 19:00 требуется время на дорогу. Это создает проблему с тем, чтобы вовремя забрать ребенка, указала Москвитина.

«Бабушки, дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик работу уже прекратил», – пояснила она.

Представитель ОП РФ полагает, что несоответствие режимов работы детских садов и родителей оказывает прямое влияние на демографию. По ее оценке, семьи с одним ребенком и ипотекой зачастую вынуждены сосредотачиваться на работе и решении бытовых вопросов, из-за чего не рассматривают рождение второго ребенка.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии призвал продлить время работы детсадов. «Надо увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания», – заявил глава государства 19 декабря. По его словам, такая мера потребует увеличения числа воспитателей, а значит дополнительных ставок в дошкольных учреждениях.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube