В МВД рассказали о новой мошеннической рассылке под видом «Госуслуг»

Мошенники начали отправлять пользователям электронные письма под видом «Госуслуг» с целью вынудить потенциальную жертву самостоятельно выйти на контакт со злоумышленниками. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По информации киберполиции, злоумышленники запрашивают у пользователей обновление адреса электронной почты, сообщая, что текущий адрес якобы не может использоваться для получения уведомлений от «Госуслуг».
При этом аферисты просят позвонить в «службу техподдержки» на указанный номер телефона при возникновении каких-либо вопросов.
«Мошенники используют схожие с официальными логотипы, адресно обращаются к пользователю и даже рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из SMS. Но все это обман», – отметили в киберполиции.
В ведомстве напомнили, что единственный адрес, с которого приходят электронные письма от «Госуслуг», – no-reply@gosuslugi.ru.
