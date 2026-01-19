В МВД рассказали о новой мошеннической рассылке под видом «Госуслуг»

Мошенники начали отправлять пользователям электронные письма под видом «Госуслуг» с целью вынудить потенциальную жертву самостоятельно выйти на контакт со злоумышленниками. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По информации киберполиции, злоумышленники запрашивают у пользователей обновление адреса электронной почты, сообщая, что текущий адрес якобы не может использоваться для получения уведомлений от «Госуслуг».

При этом аферисты просят позвонить в «службу техподдержки» на указанный номер телефона при возникновении каких-либо вопросов.

«Мошенники используют схожие с официальными логотипы, адресно обращаются к пользователю и даже рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из SMS. Но все это обман», – отметили в киберполиции.

В ведомстве напомнили, что единственный адрес, с которого приходят электронные письма от «Госуслуг», – no-reply@gosuslugi.ru.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

