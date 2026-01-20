Мошенники обманывают россиян под предлогом налоговых проверок

Мошенники звонят россиянам от имени налоговых органов и заявляют о необходимости провести камеральную налоговую проверку. Аферисты давят на жертву, заставляя принимать необдуманные решения, передает РИА «Новости».

Злоумышленники в разговоре заявляют, что ФНС обнаружила у гражданина доходы, которые ранее не декларировались, а это обозначает уклонение от уплаты налогов. Затем мошенники говорят о необходимости провести камеральную налоговую проверку.

Для убедительности собеседники сообщают настоящий адрес инспекции налоговой службы, а также данные якобы сотрудника специализированного отдела, который должен был заняться проверкой и прислать документы.

Мошенники всеми силами не дают прервать разговор, убеждая жертву действовать немедленно, чтобы не столкнуться со штрафами и арестами счетов.

Эксперты предупреждают, что настоящие налоговые и банковские органы никогда не требуют удаленно «декларировать» деньги и не запрашивают документы по телефону. При любых подозрительных звонках лучше лично обращаться в инспекцию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube