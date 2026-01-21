Мошенники обманывают россиян через сервисы совместных поездок

Мошенники в России начали активно использовать сервисы совместных поездок для обмана граждан. Аферисты стараются выбирать маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов, превращая их в приманку для потенциальных жертв. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«В начале года снова наблюдается активное использование злоумышленниками схемы с совместными поездками. В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов», – говорится в сообщении.

Потенциальным «попутчикам» в мессенджере отправляют фишинговую ссылку, якобы для бронирования, и крадут данные. В полиции посоветовали быть осторожными при планировании поездок, пользоваться только услугами проверенных перевозчиков, а также бронировать билеты через официальные сайты и приложения.

По словам экспертов, сервис поиска попутчиков – идея не новая, многие люди ими пользуются. При этом мошенники выбирают редкие направления. Появление такого предложения вызывает живой интерес, а значит потенциальные жертвы менее бдительны и более доверчивы, пишут «Известия».

Кроме того, правила и механизмы работы сервисов совместных поездок малоизвестны и часто различаются между платформами. Поэтому, когда попутчик просит выполнить какие-то действия, это не всегда вызывает подозрения: жертва может решить, что такова процедура конкретного сервиса.

Высока вероятность, что в ближайшие месяцы мошеннические схемы будут эволюционировать в сторону гиперперсонализации и использования нейросетей: злоумышленники начнут массово применять реалистичные ИИ-дипфейки для подделки голосовых сообщений или видеозвонков «водителей», а также внедрять продвинутых чат-ботов, способных вести долгие и естественные диалоги для усыпления бдительности.

Москва, Зоя Осколкова

