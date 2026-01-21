В России хотят ввести самозапрет на платежи в компьютерных играх

В Госдуме рассматривается возможность устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламамента Вячеслав Володин.

«Обсуждается тема предоставления гражданам возможности устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх», – написал он в своем канале в MAX.

По словам Володина, эта мера будет добровольной и позволит защитить людей от противоправных действий, уберечь подростков от излишних трат в онлайн-играх, которые могут быть совершены под воздействием мошенников.

Председатель Госдумы привел данные МВД, согласно которым за 10 месяцев 2025 года зафиксировано около тысячи преступлений против собственности, совершенных в игровых онлайн-сообществах. «Как правило, речь идет о хищении средств в результате мошеннических схем и краже виртуального имущества», – указал политик.

Володин обратил внимание, что чаще всего потерпевшими становятся несовершеннолетние. По оценкам экспертов, совокупный ущерб от киберпреступлений в отношении детей превышает 850 млн рублей, при этом более половины краж совершается через игровые платформы.

Он также запустил опрос среди подписчиков своих соцсетей на тему введения самозапрета на платежи в компьютерных играх.

Накануне с инициативой ввести механизм добровольного самозапрета на внутриигровые платежи выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин. Они направили соответствующее предложение в Минцифры.

Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует специальное регулирование сферы видеоигр, включая внутриигровых платежей. По их мнению, недостаточный контроль за микроплатежами может способствовать формированию зависимости у детей и подростков. «Введение механизма самозапрета на внутриигровые платежи позволит защитить подростков и других уязвимых групп граждан от импульсивных затрат в онлайн-играх», – полагают парламентарии.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube