Российских дачников предупредили о волне мошенничеств

Мошенники готовят атаку на владельцев загородных участков в России. Об этом сообщили специалисты сервиса Smart Business Alert.

По данным аналитиков, в сеть утекли данные по 10 тысячам СНТ в России, что составляет около 9-10% от их общего числа. В базе содержатся названия, адреса, ИНН, телефоны и электронная почта товариществ.

Риск компрометации повышается из-за того, что более 90% email-адресов размещены на публичных почтовых сервисах. Почтовые ящики СНТ могут быть перерегистрированы злоумышленниками, а в поисковой выдаче они будут выглядеть легитимно.

По словам специалистов, мошенники выбрали достаточно удобный период – зиму и весну, особенно сразу после новогодних праздников, когда многие владельцы реже посещают и используют дачные участки.

Москва, Зоя Осколкова

