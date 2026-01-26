В России хотят ограничить платное обучение в колледжах

В России планируется ограничить возможность колледжей обучать студентов на платной основе на гуманитарных и экономических направлениях. Соответствующий законопроект уже готовится и будет внесен в Госдуму до конца последней сессии нынешнего созыва в июле 2026 года. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты российского парламента Виктория Абрамченко газете «Известия».

По ее мнению, принципы регулирования платного приема, которые были утверждены для вузов, следует распространить и на колледжи. «По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах», – отметила Абрамченко. В то же время, указала вице-спикер, реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов.

Инициатива сейчас обсуждается внутри рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования (СПО), которую возглавляет Абрамченко. Помимо депутатов всех фракций, в состав группы входят представители Министерства просвещения и Министерства труда, а также региональные власти.

Как напоминает издание, Госдума приступила к разработке инициатив об ограничении коммерческих мест в вузах и колледжах по поручению Владимира Путина, чтобы «исключить чрезмерный платный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда».

На практике новый закон будет работать по аналогии его предшественника, который ограничил коммерческие места в вузах. Если сегодня число студентов-платников устанавливает каждый колледж самостоятельно, то после вступления закона в силу это право перейдет к правительству. Кабмин сформирует список специальностей, для которых затем установит предельное количество платных мест. После этого Минпросвещения должно будет распределить места между колледжами.

Согласно данным Института развития профессионального образования (ИРПО) Минпросвещения, на начало 2024/25 учебного года среднее профессиональное образование в России получали 3,8 млн человек. Из них 37,1% – около 1,4 млн человек – учились платно. Сейчас самые популярные коммерческие направления – юриспруденция, СМИ и информационно-библиотечное дело, экономика и управление, а также экранные искусства. Все они могут попасть под ограничения, отмечает газета.

