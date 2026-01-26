На Москву идет сильный снегопад с метелями. Он может продлиться 2,5 суток

На Московский регион надвигается сильный затяжной снегопад с метелями, гололедом и снежными заносами на дорогах. Об этом предупреждают Гидрометцентр России и главки МЧС по столице и области.

«В период с 00 часов 27 января до 12 часов 29 января в Москве ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица», – сказано в сообщении управления МЧС по столице. С аналогичным предупреждением выступил подмосковный главк МЧС.

Из-за сильного снегопада Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столице с «желтого» до «оранжевого».

По данным Комплекса городского хозяйства Москвы, прирост свежевыпавшего снега за 2,5 суток может составить более половины месячной нормы. При этом осадки сохранятся и после – до конца недели. «Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов и гололедицы», – говорится в сообщении городской службы.

В связи с экстренным предупреждением синоптиков коммунальные службы столицы работают в режиме повышенной готовности, ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Столичные власти сообщают, что по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, при необходимости – противогололедная обработка.

Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте в непогоду, а если это невозможно – быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, и не препятствовать движению колонн спецтехники.

