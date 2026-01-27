Мошенники обманывают граждан от лица судебных приставов

Мошенники в России придумали новую схему, в которой звонят от лица судебных приставов и заявляют о неоплаченных штрафах ГИБДД. Об этом сообщили в МВД РФ.

Аферисты связываются с потенциальной жертвой, выдавая себя за сотрудника судебных приставов, и заявляют о наличии якобы неоплаченного штрафа ГИБДД, к которому уже применены существенные пени. Для подтверждения этой информации инициируется процесс проверки через портал «Госуслуги».

Если жертва называет код из СМС, собеседник бросает трубку, а затем поступают звонки от лжесотрудников Росфинмониторинга и ФСБ. Дальше все идет по уже известным схемам, где жертву убеждают участвовать в поимке преступников, а для этого нужно перечислить деньги на «безопасный счет».

В МВД напомнили о рисках разговоров с незнакомцами и призвали никогда не сообщать посторонним коды из СМС-сообщений от «Госуслуг», банков или других онлайн-сервисов.

