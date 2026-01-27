Закон о блокировке связи по запросу ФСБ прошел первое чтение

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении правительственный законопроект, который предполагает отключение связи по запросу Федеральной службы безопасности.

В пояснительной записке к документу говорится, что «предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ и правительства РФ, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

При этом оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им требований ФСБ.

Соответствующие поправки вносятся в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

