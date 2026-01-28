Мошенники притворяются электриками и запугивают россиян отключением света

Мошенники в России используют новую схему обмана. Они пугают граждан отключением электроснабжения и требуют персональные данные.

Аферисты представляются мастерами и сообщают жильцам многоквартирных домов о якобы предстоящем отключении электроэнергии, передает РИА «Новости».

Чтобы получить официальное уведомление по электронной почте, нужно подтвердить свои персональные данные. Если жертва указала личные сведения, их используют в других мошеннических схемах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

