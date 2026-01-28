Для многодетных родителей могут сократить рабочую неделю

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о сокращенной 30-часовой рабочей неделе для одного из родителей, имеющих трех и более детей. Документ разработали депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Парламентарии предложили внести изменения в статью 92 Трудового кодекса России. Законопроект предполагает, что один из родителей, воспитывающих трех и более детей, сможет работать не более 30 часов в неделю.

Согласно трудовому законодательству, сокращенная продолжительность рабочего времени предусмотрена для ряда категорий работников, однако многодетные родители в их число не входят, несмотря на значительную нагрузку, связанную с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей, указывают авторы инициативы.

При этом, полагают депутаты, при 40-часовой рабочей неделе у родителей зачастую отсутствует возможность уделять достаточное внимание детям – полноценно участвовать в воспитании и всестороннем развитии, сопровождать их на дополнительные занятии и тп.

В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения обеспечат многодетным родителям более благоприятные условия для совмещения работы и семьи, повысят качество их жизни и будут «способствовать достижению целей государственной демографической политики».

Москва, Наталья Петрова

