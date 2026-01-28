На случай ЧС: в Белгороде готовятся к открытию пунктов обогрева

В Белгороде подготовлены пункты обогрева на случай аварийного отключения теплоснабжения в условиях непрекращающихся атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в основном места расположены в школах и детских садах.

«В связи с тем, что пункты временного обогрева – это в основном школы и детские сады, куда придут маленькие дети, к большому сожалению, животных туда принять не сможем… А дальше мы будем вместе принимать другие решения», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Глава Белгородской области также добавил, что, если ситуация будет ухудшаться, планируется перейти к следующему этапу – разворачиванию Пунктов временного размещения и перемещению жителей в другие муниципалитеты и регионы.

Белгород, Анастасия Смирнова

