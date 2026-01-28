В Новой Адыгее после атаки БПЛА повреждены почти 1 тысяча квартир и более 100 автомобилей

По результатам обследования в ауле Новая Адыгея, который подвергся массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 21 января, повреждены 981 квартира и более 100 автомобилей. Об этом сообщил глава республики Адыгея Мурат Кумпилов. По его словам, ремонтные работы в жилье будут проведены безвозмездно для жителей в срок до пяти недель.

«В настоящий момент обследовано более 1,4 тысяч квартир, из них в 981 квартире установлены повреждения имущества. После составления актов и оценки ущерба будут приняты решения о материальной помощи, в том числе и владельцам сгоревших автомобилей. По предварительной информации, 92 машины повреждены, 27 – сгорели», – уточнил Кумпилов в своем телеграм-канале.

По его словам, в случае частичного повреждения транспортного средства владельцы получат компенсацию в размере до 500 тысяч рублей, при полной утрате – до миллиона рублей. «Республика берёт на себя эти выплаты», – пояснил он.

В то же время глава Адыгеи обратил внимание, что жителям ряда домов нанесён большой ущерб, и суммы материальной помощи не перекрыли бы ту поддержку, которая сейчас оказывается по комплексному восстановлению домов. «Поэтому и было принято решение о привлечении застройщиков, которые отозвались и безвозмездно оказывают помощь. Все пострадавшие квартиры будут полностью восстановлены», – заверил он.

«Дома с незначительными повреждениями планируем восстановить в течение двух недель, наиболее пострадавшие – в срок до пяти недель», – уточнил глава Адыгеи.

Всего в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили 30 многоквартирных и ряд частных домов. Удар был нанесен в ночь на 21 января, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. Администрация муниципалитета ввела режим ЧС районного уровня.

Новая Адыгея, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube