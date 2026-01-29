Россиян предупредили о схеме обмана с блокировкой пенсий

Мошенники начали рассылать россиянам лже-сообщения о блокировке пенсий. Пожилые люди получают уведомление якобы от Социального или Пенсионного фонда. Цель злоумышленников – ввести человека в состояние паники и заставить их перейти по ссылке на фишинговый ресурс, копирующий интерфейс сайта «Госуслуги», и ввести свои личные данные. Об этом сообщил эксперт «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

По его словам, пенсионера просят ввести паспортные данные, указать СНИЛС, ИНН, а также СМС-коды. В дальнейшем аферисты могут оформить кредиты на имя жертвы или же перейти к следующему шагу мошеннической схемы, передает РИА «Новости».

На втором этапе злоумышленники могут еще раз связаться с пенсионером, представившись сотрудниками Банка России, Росфинмониторинга, ФСБ или других государственных структур. Они сообщат о взломе личного кабинета или несанкционированном кредите и предложат снять средства для перевода на «защищенный» счет.

«В изощренных вариантах жертву убеждают обналичить сбережения для «помощи следствию» под видом силовиков», – рассказал эксперт.

Кучава обратил внимание на то, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени – подделка.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

