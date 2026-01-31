Ночь на 31 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

В ночь на субботу, 31 января, столбики термометров в Москве опустились до -20,4°. Это самая низкая температура с начала зимы. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Финал января отметился снежным рекордом, добавил он. За сутки высота снежного покрова уменьшилась на 1 см и составила 60 см – это стало новым суточным рекордом для последнего дня января, сообщил синоптик. Предыдущий рекорд был установлен 31 января 1994 года и составлял 59 см.

В Подмосковье ночью ударил 30-градусный мороз, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, самая низкая температура зафиксирована в Клину -30,1°.

В Москве и Подмосковье до 23:00 3 февраля действует оранжевый погодный уровень из-за резкого похолодания. По прогнозу метеорологов, сегодня в Москве максимальная температура воздуха составил -11…-14°, что на 5-6 градусов холоднее климатической нормы. 1 февраля температура воздуха в столице не превысит -14…-17°, и это будет самый холодный день зимы, сообщил Тишковец.

