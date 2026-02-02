Среди россиян растет усталость и недовольство зарплатами

Большинство жителей России довольны своей работой, несмотря на усталость и постоянный стресс, но около половины не устраивает уровень заработной платы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные газетой «Известия».

Набольшее удовлетворение на работе у россиян вызывают атмосфера в коллективе – 96%, условия рабочего места – 89% и занимаемая должность – 88%. 83% респондентов считают, что в целом контролируют свою жизнь, а 67% заявили о намерении реализовать долгосрочные планы независимо от обстоятельств.

При этом почти каждый второй опрошенный – 41% – сообщил о недовольстве уровнем заработной платы. В тройку основных проблем также вошли низкая эффективность организации рабочих процессов, на которую указали 35% участников опроса, и отсутствие возможностей для профессионального развития – 27%.

Чуть больше трети (35%) неудовлетворены своим финансовым положением, 28% – состоянием здоровья, каждый четвертый (26%) испытывает недовольство из-за экологической ситуации в регионе проживания. Пятую часть респондентов не устраивают текущие жилищные условия.

Кроме того, растет уровень психологической нагрузки: 57% россиян за последний месяц сталкивались со стрессовыми ситуациями, а 35% признались, что испытывают стресс постоянно. Самым распространенным негативным состоянием стала измотанность: четверть россиян чувствуют частый или постоянный упадок сил.

По словам аналитиков, усталость работников сегодня – не исключение, а новая норма. Для значительной части сотрудников стресс и измотанность становятся фоновым состоянием. Это уже не вопрос индивидуальной устойчивости, а управленческий вызов, связанный с тем, как компании выстраивают рабочие процессы и поддержку людей.

