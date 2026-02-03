Кабмин поддержал идею о конфискации животных за жестокое обращение

Российское правительство одобрило законопроект о конфискации домашних животных за жестокое обращение с ними. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Инициатива была предложена группой из 37 депутатов разных фракций в мае 2025 года. Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «Об ответственном обращении с животными».

Парламентарии предлагают создать «систему реагирования» на сообщения граждан об агрессивных животных. Инициатива подразумевает «оперативное реагирование» органов власти. Для этого будут задействованы оператор экстренной службы 112, владельцы приютов для животных и местные отделения Роспотребнадзора.

Конфискованных животных собираются помещать в приюты. При этом часть членов правительства и некоторые эксперты указали, что в настоящее нет ясности в том, на какие средства содержать изъятых у владельцев питомцев.

Кроме того, отмечает издание, в законодательстве РФ домашние животные являются собственностью граждан, поэтому их конфискация возможна только в случае фиксации нарушения закона об обращении с животными. Соответствующие положения должны быть закреплены в нормах УК и КоАП РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

