«Будем усиливать защиту»: Гладков заявил о крайне сложной ситуации в белгородском приграничье

Ситуация в приграничье Белгородской области из-за атак ВСУ все еще крайне сложная. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он пообещал усилить защиту населения.

По словам губернатора, с начала года от ударов украинской армии погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них шестеро детей. «Сравнивая с 2025 годом, у нас выросло число погибших в 10 раз», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

На этом фоне он провел встречи с руководителями силовых структур, с подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан», а также с главами приграничных муниципалитетов и представителями Минобороны.

«Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности», – подчеркнул глава региона.

Белгород, Наталья Петрова

