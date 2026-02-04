Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих списать долги по госпрограмме

Мошенники придумали новую схему обмана россиян – они предлагают списать долговые обязательства через МФЦ. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным полиции, аферисты сообщают о якобы существующей государственной программе, в рамках которой можно избавиться от долгов. Для этого предлагается пройти тест, ссылка на который ведет на фишинговый ресурс.

«Обращаем внимание: никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов не существует», – отметили в управлении.

В МВД подчеркнули, что единственный законный способ списания задолженности – процедуры банкротства, согласно Федеральному закону №127.

Москва, Зоя Осколкова

