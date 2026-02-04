Глава Минобрнауки: Кадровый голод в России затронул медиаотрасль

Дефицит квалифицированных работников возник в медиаотрасли. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Недостатка в количестве тех, кого учат для работы в медиаотрасли, мы не наблюдаем. Сегодня 241 университет и 35 филиалов реализуют образовательные программы по направлениям «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Телевидение», «Реклама и связи с общественностью», «Издательское дело». При этом, как и в ряде других отраслей экономики и социальной сферы, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: при большом количестве обучающихся наблюдается дефицит квалифицированных кадров в отрасли», – цитирует министра ТАСС.

Фальков указал на необходимость пересмотра содержания образовательных программ и важности подготовки кадров в профильных университетах с традициями журналистского образования.

Министр предложил ряд мер по повышению качества подготовки кадров – пересмотр содержания программ и мер привлечения молодежи в отрасль, проработка кадрового прогноза рынка труда и перезагрузка федерального учебно-методического объединения, при которой половина его состава будет формироваться из работодателей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube